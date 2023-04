Inizia sui banchi di scuola il tentativo di ridurre l’essere umano a un robot (Di lunedì 3 aprile 2023) Stop ai voti sotto al 4. La proposta arriva dall’Alto Adige, più precisamente dall’assessore provinciale alla scuola in lingua tedesca, Philipp Achammer: «Non danno agli studenti la possibilità di recuperare. A cosa servono se non a umiliare un ragazzo?». Proposta che ha subito suscitato forti dubbi sulla sua efficacia. «Attenzione a non far crescere nell’ovatta i nostri ragazzi. Se non li abituiamo ad affrontare le frustrazioni che nella vita saranno tante, facciamo il loro male», dice il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Anche dagli stessi docenti arriva la medesima risposta: il 70% non sarebbe d’accordo. In questo modo è come se il 4 fosse il nuovo zero, non ha senso. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2023 Anche la sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti, ha dubbi sulla via altoatesina: «Io credo che i voti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 aprile 2023) Stop ai voti sotto al 4. La proposta arriva dall’Alto Adige, più precisamente dall’assessore provinciale allain lingua tedesca, Philipp Achammer: «Non danno agli studenti la possibilità di recuperare. A cosa servono se non a umiliare un ragazzo?». Proposta che ha subito suscitato forti dubbi sulla sua efficacia. «Attenzione a non far crescere nell’ovatta i nostri ragazzi. Se non li abituiamo ad affrontare le frustrazioni che nella vita saranno tante, facciamo il loro male», dice il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Anche dagli stessi docenti arriva la medesima risposta: il 70% non sarebbe d’accordo. In questo modo è come se il 4 fosse il nuovo zero, non ha senso. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2023 Anche la sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti, ha dubbi sulla via altoatesina: «Io credo che i voti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MistressRida : @occhiblue2 In ogni caso odio addestrare, per cui i novizi sono out, questo vuol dire che per la maggior parte sono… - rennydee : ?? Alle 10.30 inizia PIAZZA AFFARI - BUY & SELL! ?? Le strategie HEIKIN-ASHI sui TITOLI del FTSEMIB ?? Live su YOUTUBE… - coldlightofmoon : @NRuggiero83 no sui loro non di sicuro perché non è che amino i social ?? però questo è l'hashtag… - emillyele : RT @DonPompei: Inizia la settimana santa… si fermi il mondo! Tutti a contemplare Lui, soffrire con Lui e per Lui, piangere sui Suoi dolori,… - ilpunkrazio : Esce un nuovo film sui tre moschettieri e lo fanno uscire giovedì 6 anziché oggi che è il primo lunedì del mese d'a… -