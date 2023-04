Infortunio Olivera | l’obiettivo è tornare disponibile con il Lecce

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Infortunio Olivera, il terzino proverà a tornare disponibile già contro il Lecce - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Infortunio Olivera, il terzino proverà a tornare disponibile già contro il Lecce - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Infortunio Olivera, il terzino proverà a tornare disponibile già contro il Lecce - napolimagazine : CDS - Infortunio Olivera, il terzino proverà a tornare disponibile già contro il Lecce - apetrazzuolo : CDS - Infortunio Olivera, il terzino proverà a tornare disponibile già contro il Lecce -

Il Napoli gioca senza il capocannoniere Osimhen , bloccato per. Spalletti deve rinunciare anche a Mathiasfrenato da un episodio di lombalgia. Si rivede, invece, Giacomo Raspadori (...Altra assenza a sorpresa per il Napoli . Nell'elenco dei convocati, oltre a Osimhen, che ha annunciato di tornare per le sfide di Champions League , non figura neppure Mathias. L'ex terzino del Getafe non sarà della gara per un episodio di lombalgia . Il terzino era in ballottaggio con Mario Rui per una maglia da titolare a sinistra ma non sarà della partita. ...... questo il verdetto degli esami sull'di Osimhen , che non sarà in campo contro il Milan. ...nella ripresa mentre è serrato il ballottaggio sulla corsia sinistra di tra Mario Rui e. ...

Non solo Osimhen, altro infortunio per il Napoli: salta il Milan Spazio Milan

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Mathias Olivera, terzino del Napoli: "La lombalgia che ha negato ieri sera all’uruguaiano il faccia a faccia introduttivo con il Milan ha ...Cresce l'attesa in vista dell'odierna sfida fra Napoli e Milan, atto conclusivo di questa domenica di calcio nonché preludio alle notti magiche di ...