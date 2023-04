Indonesia | sisma di magnitudo 6 1 al largo dell' isola di Sumatra

(Di lunedì 3 aprile 2023) Un terremoto di6,1 ha colpito oggi l'di, nell'occidentale, lunedì. Lo riferisce l'Istituto geofisico statunitense Usgs. L'epicentro delè stato registrato in ...

Un terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito oggi l'isola di Sumatra, nell'Indonesia occidentale, lunedì. Lo riferisce l'Istituto geofisico statunitense Usgs. L'epicentro del sisma è stato registrato in mare a sud - ovest della città di Padangsidempuan, nel nord di Sumatra. Il terremoto nel sud - est dell'Afghanistan a giugno, per esempio, ha causato 1.036 vittime e quello in Turchia ha ucciso 334 persone. Infine il terremoto di Fukushima ha provocato danni per 8,8

(ANSA) - GIACARTA, 04 APR - Un terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito oggi l'isola di Sumatra, nell'Indonesia occidentale, lunedì. Lo riferisce l'Istituto geofisico statunitense Usgs. L'epicentro del sisma. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1, si è verificata alle ore 22:19 (ore 17:19 in Italia) con epicentro nei pressi di Natal, Indonesia. La profondità stimata è stata di circa 84.516 Km.