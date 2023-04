Indiana Jones torna al Festival di Cannes dopo 15 anni | l’anteprima mondiale il 18 maggio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orgoglionerd : Indiana Jones 5 debutta al Festival di Cannes - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? È ufficiale: #IndianaJones torna al Festival di #Cannes per la prima mondiale di Indiana Jones e il quadrante del destino,… - Nicolo060842 : RT @Agenzia_Ansa: E' ufficiale: Indiana Jones torna al Festival di Cannes per la prima mondiale di Indiana Jones e il quadrante del destino… - KerenTzalul : RT @DisneyStudiosIT: #IndianaJones tornerà al Festival di Cannes per l'anteprima mondiale di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, dire… - IamBerry29 : Ora è ufficiale: Indiana Jones 5 avrà la sua anteprima al prossimo @Festival_Cannes #IndianaJones -

La prima mondiale die il quadrante del destino , diretto da James Mangold, con Harrison Ford nei panni del leggendario eroe, sarà presentato al mondo giovedì 18 maggio. Fremaux sta ...e il quadrante del destino sarà presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2023 il prossimo 18 ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Adesso è ufficiale:e il Quadrante del Destino debutterà in anteprima al Festival del Cinema di Cannes. Il quinto film della saga dedicata al celebre archeologo interpretato da Harrison Ford arriverà nei ...

Indiana Jones torna al festival di Cannes, è ufficiale Agenzia ANSA

Indiana Jones e the Dial of Destiny al 76° Festival di Cannes. Con le scene girate a Cefalù. Indiana Jones torna al Festival di Cannes per la prima mondiale di Indiana Jones e the Dial of Destiny, ...In questa occasione, il festival renderà anche un omaggio speciale a Harrison Ford per la sua carriera. Prima mondiale di 'Indiana Jones e il quadrante del destino'. Indiana Jones torna al Festival di ...