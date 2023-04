Indiana Jones 5 debutterà a Cannes il 18 maggio (Di lunedì 3 aprile 2023) Indiana Jones 5, sottotitolato il Quadrante del Destino sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes il 18 maggio Era chiaro da quando il direttore del festival Thierry Frémaux aveva dichiarato di aver già visto il film definendolo come “splendido”, e c’è ormai l’ufficialità. Indiana Jones 5, il Quadrante del Destino, sarà presentato a Cannes il 18 maggio. Il cappello c’è. La frusta pure. Harrison Ford anche. E i nazisti? Possibile. Con questi presupposti è iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il quinto capitolo della saga. E il luogo è identificato con il festival di Cannes. Nell’attesa ecco il trailer del quinto film dell’archeologo più ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 3 aprile 2023)5, sottotitolato il Quadrante del Destino sarà presentato in anteprima al Festival diil 18Era chiaro da quando il direttore del festival Thierry Frémaux aveva dichiarato di aver già visto il film definendolo come “splendido”, e c’è ormai l’ufficialità.5, il Quadrante del Destino, sarà presentato ail 18. Il cappello c’è. La frusta pure. Harrison Ford anche. E i nazisti? Possibile. Con questi presupposti è iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo die il Quadrante del Destino, il quinto capitolo della saga. E il luogo è identificato con il festival di. Nell’attesa ecco il trailer del quinto film dell’archeologo più ...

