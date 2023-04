Incontro riservato Mattarella-Draghi | perché la notizia esce ora

(Di lunedì 3 aprile 2023) Zuppa di Porro. Sgooooop della Stampa:al Quirinale, prima della Meloni. Lo veniamo a sapere dopo una settimanella. Chi lo ha spifferata? é la domanda che nessuno si fa: il quirinale o? La ferrari che è una tosta tosta non ci sta alla dichiazioni di Cdb sulla meloni e lo dice. Briatore contro la meloni, gatta ci cova. E viene pure preso per il culo dal fatto che continua a chiamarlo uomo del fare. Corsera parla del vertice domani dei migranti e Leo parla di tasse al Messaggero. Attentato a san Pietroburgo contro i putiniani. La beniamina delle nostre giornalste a lapage, la Sienna, è stata seccata in Finlandia: anche chissenefrega. Mscheroni su cucina Presta. La stampa e l’annunziata innalzato Busia. Braccia rubate ai campi, quelli che prendono il reddito e c’è il solito sumahoro di turno, che si chiama diversamente, che parla di razzismo ...

Zuppa di Porro 3 aprile 2023 Nicola Porro

