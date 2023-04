Incidente alla Fontana di Trevi per il vincitore di MasterChef Italia | Edoardo finisce nei guai

(Di lunedì 3 aprile 2023) Dal carattere genuino ed esuberante, e dall’enorme talento in cucina:Franco,dell’ultima edizione di, fa parlare di sé con le sue doti culinarie ma anche per la sua personalità estroversa ed ironica. Dopo il successo nel contest di Sky la sua popolarità è esplosa ancora di più, ha scritto un libro, dal titolo “Daje”, che sta presentando in giro per l’. Nel corso di una vacanza a Roma con altre due concorrenti, Laura e Sara, è incappato in un piccolomostrato sui social: a catturare l’attenzione dei fan è stato il siparietto avvenuto davantidi. I tre hanno compiuto il classico gesto di lanciare una monetina voltati di spalle rispettovasca, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... artdielle : Costretto all’immobilità da un incidente forse non del tutto ca­suale, Stephen Monk torna dopo oltre tren­t’anni al… - Fred__18 : @rosaj_57 Il principio del regolamento in questo è sano sec me. La classifica si fa col quando le auto passano dava… - flamanc24 : RT @Mterryf1: Per oggi vorrei sottolineare la gara di Gasly che fino alla seconda rossa era in un ottima P5 con un passo molto veloce,non l… - Sandra31138688 : RT @emilianoleone23: Berlusconi cerca alloggio insieme alla sua compagna. Cercano una casa dotata di rifugio antiaereo. Berlusconi avrebbe… - aacciuga : RT @Mterryf1: Per oggi vorrei sottolineare la gara di Gasly che fino alla seconda rossa era in un ottima P5 con un passo molto veloce,non l… -

Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell', con rilievi a cura dei militari ... IscrivitinewsletterOltrebellezza di un viaggio on the road , non va dimenticata la praticita di avere tutta una ... bottiglie, stoviglie o giocattoli vari possono essere pericolosi in caso dio ...... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce - Pisa: sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco...

Incidente tra un'auto e una moto sulla A19: morta una ragazza di 27 anni e due feriti PalermoToday

Nel corso di una vacanza a Roma con altre due concorrenti, Laura e Sara, è incappato in un piccolo incidente mostrato sui social: a catturare l’attenzione dei fan è stato il siparietto avvenuto ...A 97 anni Dick Van Dyke, il leggendario attore americano di Mary Poppins, ha ancora umorismo e spirito in abbondanza e colto con la moglie in un parcheggio, risponde alle domande sulla sua salute dopo ...