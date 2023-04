Inchiesta Juventus, aperto un nuovo fascicolo. I pm indagano sul bilancio 2022: “Omessi debiti” (Di lunedì 3 aprile 2023) La Procura di Torino indaga anche sul bilancio 2022 della Juventus. Nell’ambito nel procedimento sui conti bianconeri, che attende la prossima udienza fissata per il 10 maggio, emerge un altro fascicolo d’Inchiesta, seppur al momento senza ipotesi di reato e senza indagati (modello 45). Secondo gli elementi raccolti recentemente dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dal pm Mario Bendoni, in particolare un’annotazione della guardia di finanza del febbraio scorso, gli effetti degli accordi contestati alla Juve con altri club si rifletterebbero anche sull’ultimo bilancio chiuso dalla società. Sempre a febbraio infatti Torino aveva mandato gli atti dell’Inchiesta sui presunti falsi in bilancio della Juventus ad altre sei procure, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) La Procura di Torino indaga anche suldella. Nell’ambito nel procedimento sui conti bianconeri, che attende la prossima udienza fissata per il 10 maggio, emerge un altrod’, seppur al momento senza ipotesi di reato e senza indagati (modello 45). Secondo gli elementi raccolti recentemente dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dal pm Mario Bendoni, in particolare un’annotazione della guardia di finanza del febbraio scorso, gli effetti degli accordi contestati alla Juve con altri club si rifletterebbero anche sull’ultimochiuso dalla società. Sempre a febbraio infatti Torino aveva mandato gli atti dell’sui presunti falsi indellaad altre sei procure, che ...

