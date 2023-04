Incentivi fiscali in edilizia, audizione Nomisma e Censis (Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA – Martedì 4 aprile, alle ore 13.45, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, la Commissione Bilancio svolge l’audizione di rappresentanti di Nomisma e Censis nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli Incentivi fiscali in materia edilizia. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA – Martedì 4 aprile, alle ore 13.45, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, la Commissione Bilancio svolge l’di rappresentanti dinell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagliin materia. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

