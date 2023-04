Incendio in via Gelso: tratto in salvo cagnolino, pompiere ferito ad una mano (VIDEO) (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto L’applauso esplode forte e spontaneo tra le persone in attesa in via Gelso 62 a Salerno, nel quartiere Carmine, quando i vigili del fuoco, intervenuti prima di mezzogiorno per un grosso Incendio divampato al sesto piano di un appartamento sono riusciti a trarre in salvo il cagnolino intrappolato nella casa, dove non era presente la proprietaria, giunta in un secondo momento. Quattro autobotti dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia, mezzi di emergenza, vigili urbani che hanno dovuto interdire il traffico sulla strada per consentire la sosta dei mezzi di emergenza, sono intervenuti per domare le fiamme visibili anche dall’esterno. Un odore acre ha reso irrespirabile l’aria in tutta la zona dove è presente, proprio di fronte all’Incendio anche una scuola superiore, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto L’applauso esplode forte e spontaneo tra le persone in attesa in via62 a Salerno, nel quartiere Carmine, quando i vigili del fuoco, intervenuti prima di mezzogiorno per un grossodivampato al sesto piano di un appartamento sono riusciti a trarre inilintrappolato nella casa, dove non era presente la proprietaria, giunta in un secondo momento. Quattro autobotti dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia, mezzi di emergenza, vigili urbani che hanno dovuto interdire il traffico sulla strada per consentire la sosta dei mezzi di emergenza, sono intervenuti per domare le fiamme visibili anche dall’esterno. Un odore acre ha reso irrespirabile l’aria in tutta la zona dove è presente, proprio di fronte all’anche una scuola superiore, ...

