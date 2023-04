In taxi a rapinare supermercati | fermato 41enne campano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi origine campana sospettato di avere messo a segno due rapine in altrettantidi Novi di Modena (30 marzo) e Soliera (31 marzo), è statosabato pomeriggio dai carabinieri del Norm di Carpi in esecuzione di un decreto della Procura modenese. In occasione del primo colpo, il bandito era entrato in azione verso le 13.45 con il volto parzialmente coperto da mascherina chirurgica e cappellino: quindi aveva puntato un coltello contro la cassiera, facendosi consegnare il danaro in cassa (200 euro) e infine scappando a bordo di una vettura che lo attendeva poco distante. Il giorno dopo, attorno alle 18.45 con modalità analoghe, aveva rapinato 900 euro per poi fuggire inizialmente a piedi. I militari carpigiani, coadiuvati dai colleghi delle stazioni di Novi e Soliera, sono in ...