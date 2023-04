In Italia ha aperto il primo Death Cafè. Cos’è un “caffè delle morte” (Di lunedì 3 aprile 2023) In Italia, più precisamente a Torino, ha visto la luce il primo Death Cafè della regione, un progetto portato avanti dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte. L’idea è nata, in realtà, una dozzina id anni fa e si è diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo. Prima di Torino, altre città Italiane avevano sperimentato il trend tra cui Mantova, Parma e Verona. Ma cosa sono esattamente questi “Death Cafè”? Si tratta di meeting pubblici – della durata di circa due ore – ai quali prendono parte poche persone (si cerca, in generale, di non superare i venti partecipanti). Durante questi incontri, i partecipanti discutono attivamente sul tema della morte in un clima sereno e rilassato, aiutati da un mediatore. Lo scopo è quello di superare i tabù su questo ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 3 aprile 2023) In, più precisamente a Torino, ha visto la luce ildella regione, un progetto portato avanti dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte. L’idea è nata, in realtà, una dozzina id anni fa e si è diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo. Prima di Torino, altre cittàne avevano sperimentato il trend tra cui Mantova, Parma e Verona. Ma cosa sono esattamente questi “”? Si tratta di meeting pubblici – della durata di circa due ore – ai quali prendono parte poche persone (si cerca, in generale, di non superare i venti partecipanti). Durante questi incontri, i partecipanti discutono attivamente sul tema dellain un clima sereno e rilassato, aiutati da un mediatore. Lo scopo è quello di superare i tabù su questo ...

