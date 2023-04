In Italia 740 detenuti al 41 bis, il Garante: «Sono troppi: via le restrizioni inutili». Il rapporto sulle carceri (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono 740 le persone attualmente detenute al regime di 41 bis in Italia. Distribuite in 60 sezioni all’interno di 12 Istituti in tutto il territorio. Questi i numeri che arrivano dal rapporto del Garante delle persone private della libertà presentato poche ore fa durante la conferenza stampa. 613 ha una condanna definitiva, ma 121 Sono esclusivamente in misura cautelare e 6 Sono internate in misura di sicurezza in una struttura definitiva come “Casa di lavoro”. Tra le 740 persone al 41 bis, 12 invece Sono donne. Secondo il Garante le cifre registrate Sono rimaste invariate nel corso dell’ultimo decennio. Dal rapporto emerge che la gran parte delle persone al 41 bis ha un’età compresa tra i 60 e i 69 anni (234) e tra i ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023)740 le persone attualmente detenute al regime di 41 bis in. Distribuite in 60 sezioni all’interno di 12 Istituti in tutto il territorio. Questi i numeri che arrivano daldeldelle persone private della libertà presentato poche ore fa durante la conferenza stampa. 613 ha una condanna definitiva, ma 121esclusivamente in misura cautelare e 6internate in misura di sicurezza in una struttura definitiva come “Casa di lavoro”. Tra le 740 persone al 41 bis, 12 invecedonne. Secondo ille cifre registraterimaste invariate nel corso dell’ultimo decennio. Dalemerge che la gran parte delle persone al 41 bis ha un’età compresa tra i 60 e i 69 anni (234) e tra i ...

