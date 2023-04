In Italia 44mila donne vivono con un tumore al seno metastatico, di cui il 15-20% di tipo HER2 + (Di lunedì 3 aprile 2023) In Italia 44mila donne circa hanno un tumore al seno metastatico, di cui il 15-20% di tipo HER2 positivo. Si tratta di un carcinoma particolarmente aggressivo, non suscettibile di guarigione nella maggior parte dei casi, ma che può essere tenuto sotto controllo per lunghi periodi, grazie ai grandi passi avanti della ricerca. “Per la malattia metastatica disponiamo di nuovi farmaci innovativi (tucatinib, trastuzumab deruxtecan) che, utilizzati in sequenza, sono estremamente efficaci e che hanno dato risposte quasi impensabili fino a poco tempo fa, determinando un aumento della sopravvivenza significativo” - ha spiegato Teresa Gamucci, Coordinatore Regionale CIPOMO Lazio, nel corso dell'evento “ANALISI DELLO SCENARIO ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE NEL ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Incirca hanno unal, di cui il 15-20% dipositivo. Si tratta di un carcinoma particolarmente aggressivo, non suscettibile di guarigione nella maggior parte dei casi, ma che può essere tenuto sotto controllo per lunghi periodi, grazie ai grandi passi avanti della ricerca. “Per la malattia metastatica disponiamo di nuovi farmaci innovativi (tucatinib, trastuzumab deruxtecan) che, utilizzati in sequenza, sono estremamente efficaci e che hanno dato risposte quasi impensabili fino a poco tempo fa, determinando un aumento della sopravvivenza significativo” - ha spiegato Teresa Gamucci, Coordinatore Regionale CIPOMO Lazio, nel corso dell'evento “ANALISI DELLO SCENARIO ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE NEL ...

