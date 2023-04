“In crociera ho visto il mio fidanzato con un’altra grazie alle telecamere”: la furiosa ‘sceneggiata’ dell’influencer che ha chiamato pure la polizia (per finta) (Di lunedì 3 aprile 2023) Cosa può inventarsi una influencer per far parlare di sé quando nessuno se la fumerebbe di striscio? Risposta: le solite, vecchie, remunerative corna. Kayla Gardner, una blogger statunitense molto seguita su TikTok, si trovava nella cabina di una nave da crociera quando, assieme a un’amica – che ha filmato “la sorpresa” – ha scoperto, su uno schermo con le immagini delle videocamera a circuito chiuso, che il suo ragazzo stava approcciando una fanciulla in modo esplicito sul ponte della nave. Nel video che ha totalizzato oltre venti milioni di visualizzazioni, la ragazza urla in continuazione “oh my go, oh my god” e poi si scapicolla fuori dalla cabina per andare a redarguire il partner traditore. La ragazza ha pubblicato una quantità di mini video sulla vicenda che nemmeno per il conflitto russo-ucraino: in uno di questi spiega che il fidanzato le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Cosa può inventarsi una influencer per far parlare di sé quando nessuno se la fumerebbe di striscio? Risposta: le solite, vecchie, remunerative corna. Kayla Gardner, una blogger statunitense molto seguita su TikTok, si trovava nella cabina di una nave daquando, assieme a un’amica – che ha filmato “la sorpresa” – ha scoperto, su uno schermo con le immagini delle videocamera a circuito chiuso, che il suo ragazzo stava approcciando una fanciulla in modo esplicito sul ponte della nave. Nel video che ha totalizzato oltre venti milioni di visualizzazioni, la ragazza urla in continuazione “oh my go, oh my god” e poi si scapicolla fuori dalla cabina per andare a redarguire il partner traditore. La ragazza ha pubblicato una quantità di mini video sulla vicenda che nemmeno per il conflitto russo-ucraino: in uno di questi spiega che ille ...

