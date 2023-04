"In baby doll di fronte a Vespa". Littizzetto mette nei guai Fazio (Di lunedì 3 aprile 2023) Show di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa. Nella puntata di domenica 2 aprile su Rai 3, la comica torinese si è rivolta direttamente a Papa Francesco. Il Pontefice è stato da poco dimesso, dopo che un'infezione lo ha costretto al ricovero all'ospedale Gemelli di Roma. "Toglimi delle curiosità. Ma quando vai in ospedale ti metti anche tu in pigiama come tutti gli altri tipo quei pigiami blu con l'elastico molle e la fantasia a rombi oppure il Papa deve tenere la tunica bianca anche in ospedale?", chiede la Littizzetto prima di fare un augurio affinché Bergoglio si rimetta in forze. "Ora - prosegue nello studio di Fabio Fazio - però devi pensare a riprenderti. Dicci come possiamo aiutarti. Vuoi che vada a prenderti la Tachipirina? Venerdì prossimo vuoi che vada a lavare i piedi al posto tuo? Al limite mi metto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Show di Lucianaa Che Tempo Che Fa. Nella puntata di domenica 2 aprile su Rai 3, la comica torinese si è rivolta direttamente a Papa Francesco. Il Pontefice è stato da poco dimesso, dopo che un'infezione lo ha costretto al ricovero all'ospedale Gemelli di Roma. "Toglimi delle curiosità. Ma quando vai in ospedale ti metti anche tu in pigiama come tutti gli altri tipo quei pigiami blu con l'elastico molle e la fantasia a rombi oppure il Papa deve tenere la tunica bianca anche in ospedale?", chiede laprima di fare un augurio affinché Bergoglio si rimetta in forze. "Ora - prosegue nello studio di Fabio- però devi pensare a riprenderti. Dicci come possiamo aiutarti. Vuoi che vada a prenderti la Tachipirina? Venerdì prossimo vuoi che vada a lavare i piedi al posto tuo? Al limite mi metto la ...

