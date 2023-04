In anteprima su RaiPlay la prima puntata della nuova serie di Schiavone (Di lunedì 3 aprile 2023) L’aspettavamo, come si attende una partita del Napoli, ed è arrivata la V° serie di Schiavone, il vicecommissario romano di stanza ad Aosta, mutuato dai gialli Sellerio di Antonio Manzini, che ne cura insieme a Maurizio Careddu anche la sceneggiatura, nella regia di Simone Spada. La notizia è che non bisogna aspettare il 5 di aprile per collegarsi con Rai 2 in prima serata (21.25) per potere assistere al primo dei quattro episodi di questa serie ma basta andare, un’anteprima esclusiva, su RaiPlay in chiaro per tutti. Ed ecco “Il viaggio continua” – tratto dai gialli “Confini” e “Palla al centro” – dove ritroviamo l’investigatore Rocco Schiavone (Marco Giallini, che domani compie 60 anni) sempre più immalinconito, che non riesce a farsi una sua ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) L’aspettavamo, come si attende una partita del Napoli, ed è arrivata la V°di, il vicecommissario romano di stanza ad Aosta, mutuato dai gialli Sellerio di Antonio Manzini, che ne cura insieme a Maurizio Careddu anche la sceneggiatura, nella regia di Simone Spada. La notizia è che non bisogna aspettare il 5 di aprile per collegarsi con Rai 2 inserata (21.25) per potere assistere al primo dei quattro episodi di questama basta andare, un’esclusiva, suin chiaro per tutti. Ed ecco “Il viaggio continua” – tratto dai gialli “Confini” e “Palla al centro” – dove ritroviamo l’investigatore Rocco(Marco Giallini, che domani compie 60 anni) sempre più immalinconito, che non riesce a farsi una sua ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : In anteprima su RaiPlay la prima puntata della nuova serie di #Schiavone “Schiavone” è la serie in onda meglio riu… - nfaby83 : RT @RaiPlay: Abbiamo fatto due chiacchiere con Marco Giallini ?? Intanto la prima puntata di #RoccoSchiavone5 è in anteprima su #RaiPlay.… - RaiPlay : Abbiamo fatto due chiacchiere con Marco Giallini ?? Intanto la prima puntata di #RoccoSchiavone5 è in anteprima su… - sarrcasticaa : oddio ma su raiplay c’è l’anteprima di rocco schiavone LA MIA VITAAAAAAAAA - MaxCarbonaro : RT @RaiPlay: Vi risparmiamo la ricerca: la prima puntata di #RoccoSchiavone5 è in anteprima su #RaiPlay ?? ???? -