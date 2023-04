In 19.000 alla seconda Fiera del Cicloturismo, +30% sulla prima edizione (Di lunedì 3 aprile 2023) Cresce la voglia di Cicloturismo nel nostro Paese, a testimoniarlo sono i numeri della seconda edizione della Fiera del Cicloturismo, organizzata da Bikenomist, che si è appena conclusa a Bologna e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Cresce la voglia dinel nostro Paese, a testimoniarlo sono i numeri delladelladel, organizzata da Bikenomist, che si è appena conclusa a Bologna e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Davanti agli scontri che hanno incendiato Israele e alla sfilata di 600.000 persone, il premier cede: «Evitiamo la… - casillo_alfonso : RT @pierpi13: “ Straordinario viaggio di una femmina di falco, dal Sud Africa fino alla Finlandia in linea quasi retta “ ?? Era stata dotata… - fralbalu : RT @pierpi13: “ Straordinario viaggio di una femmina di falco, dal Sud Africa fino alla Finlandia in linea quasi retta “ ?? Era stata dotata… - PoliPaki : @FrancescoLollo1 NON VI PREOCCUPATE TANTO CON 100.000 AFRICANI IN ARRIVO NON CI SARANNO PROBLEMI! AHAHAHAHAHAH...IL… - chillinindaboxx : RT @pierpi13: “ Straordinario viaggio di una femmina di falco, dal Sud Africa fino alla Finlandia in linea quasi retta “ ?? Era stata dotata… -