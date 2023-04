Imprese | Sangalli | ' quelle rosa aumentano | ma serve ancora cambio approccio culturale'

(Di lunedì 3 aprile 2023) Milano, 3 apr. (Adnkronos) - "Lefemminili costituiscono il 18% della totalità delle aziende della Lombardia e, nonostante le difficoltà dell'ultimo triennio, rispetto al 2019 sono aumentate del 3%, a fronte di un dato nazionale dello 0,2%. Si tratta di un trend positivo, che deve però essere ulteriormente sostenuto". Così Carlo, presidente della Camera di commercio di Milano, Lodi, Monza e di Confcommercioper l'Italia, aprendo i lavori di 'Verso la certificazione della parità di genere: 'cultura e strategia'', primo evento organizzato da Unioncamere Lombardia in collaborazione con Camera di commercio Milano MonzaBrianza Lodi che dà il via a un ciclo di eventi di presentazione e seminari formativi sul tema della certificazione della parità di genere. "La promozione dell'imprenditoria femminile -spiega ...

Una situazione molto grave per la quale è inutile giraci attorno - afferma- ma che deve ...che incidono fortemente sulle aziende come l'abusivismo e la contraffazione ove oltre seisu ...Il presidente nazionale di Confcommercio Carloha trascorso l'ultima domenica a Genova in occasione dell'iniziativa di categoria per premiare leiscritte con più di mezzo secolo di ...... si nutrono delle crisi, personali e sociali", ha spiegato ancora, "Gli strascichi dell'... quando chiediamo moratorie, fiscali e creditizie, non chiediamo "salvagenti" per le, ma ...

Così Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano, Lodi, Monza e di Confcommercio Imprese per l'Italia, aprendo i lavori di 'Verso la certificazione della parità di genere: 'cultura ...