Imparare a dire di no

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 3 aprile 2023) Vincenzo Calafiore Regala ciò che non hai Occupati dei guai, dei problemi del tuo prossimo. Prenditi a cuore gli affanni, le esigenze di chi ti sta vicino. Regala agli altri la luce che non hai, la forza che non possiedi. La speranza che senti vacillare in te, la fiducia di cui sei privo. Arricchiscili con la tua povertà. Regala un sorriso Quando hai voglia di piangere. Produci serenità dalla tempesta che hai dentro. “ Ecco, quello che non hai, te lo do “ Questo è il tuo paradosso. Ti accorgerai che la gioia A poco a poco entrerà in te, invaderà il tuo essere, diventerà il tuo essere, diventerà veramente tua nella misura in cui l’avrai regalata agli altri. Alessandro Manzoni Mi piace iniziare con questa bellissima poesia di Alessandro Manzoni, attuale più che mai nel tempo che viviamo, che tutto è, tranne che vivere. Forse bisognerebbea ...