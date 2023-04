Impallomeni: «Inter e Inzaghi senza attenuanti. Lukaku, che flop!» (Di lunedì 3 aprile 2023) L’Inter non trova pace, altra sconfitta in campionato. Questa volta contro la Fiorentina. Lukaku sul banco degli imputati insieme al tecnico Inzaghi FLOP ? Disastro dei nerazzurri contro la Fiorentina, Stefano Impallomeni condanna Lukaku e Inzaghi: «Il flop di giornata è sicuramente Romelu Lukaku. Per l’Inter e Simone Inzaghi non ci sono più attenuanti, ma l’errore dell’attaccante c’è. Ci sono stati errori clamorosi, si punta sempre il dito su Inzaghi ma stavolta sono stati fatti degli errori sotto porta incredibili». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) L’non trova pace, altra sconfitta in campionato. Questa volta contro la Fiorentina.sul banco degli imputati insieme al tecnicoFLOP ? Disastro dei nerazzurri contro la Fiorentina, Stefanocondanna: «Il flop di giornata è sicuramente Romelu. Per l’e Simonenon ci sono più, ma l’errore dell’attaccante c’è. Ci sono stati errori clamorosi, si punta sempre il dito suma stavolta sono stati fatti degli errori sotto porta incredibili».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

