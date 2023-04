Il viceministro Leo e la riforma del fisco: «Una pagella sulle tasse e bonus per chi è in regola» (Di lunedì 3 aprile 2023) Il viceministro all’Economia Maurizio Leo annuncia una pagella sulle tasse e un bonus per chi è in regola. E dice che la riforma fiscale del governo Meloni ha anche lo scopo di attrarre investitori esteri in Italia. Per questo ha deciso di spiegarla alla City di Londra: «Bisogna ovviamente ridurre il carico tributario, rispettando le compatibilità finanziarie, ma bisogna anche semplificare il sistema e dare certezze a chi guarda con interesse al nostro Paese. E bisogna anche saperlo spiegare bene». E annuncia anche modifiche alla tassa sulle imprese: «Si dovrà abbassare l’aliquota Ires, perché alcuni crediti di imposta e agevolazioni non saranno più compatibili. Ma noi faremo di più: avremo una nuova Ires, con base imponibile più ampia modulata su due ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilall’Economia Maurizio Leo annuncia unae unper chi è in. E dice che lafiscale del governo Meloni ha anche lo scopo di attrarre investitori esteri in Italia. Per questo ha deciso di spiegarla alla City di Londra: «Bisogna ovviamente ridurre il carico tributario, rispettando le compatibilità finanziarie, ma bisogna anche semplificare il sistema e dare certezze a chi guarda con interesse al nostro Paese. E bisogna anche saperlo spiegare bene». E annuncia anche modifiche alla tassaimprese: «Si dovrà abbassare l’aliquota Ires, perché alcuni crediti di imposta e agevolazioni non saranno più compatibili. Ma noi faremo di più: avremo una nuova Ires, con base imponibile più ampia modulata su due ...

