Il Trono di Spade | Aegon I Targaryen potrebbe essere al centro di un nuovo spinoff prequel

(Di lunedì 3 aprile 2023) HBO starebbe valutando l'ipotesi di ordinare lo sviluppo di una nuova seriedella saga Ildi, dedicata alla storia di. La storia dell'impresa compiuta daespandere l'universo televisivo della saga Ildi: HBO starebbe valutando la possibilità di ordinare lo sviluppo di un'altra serie. Il progetto andrebbe ad aggiungersi a quelli già annunciati e offrirebbe ai fan un altro capitolo della storia della famiglia già aldi House of the Dragon. Variety ha rivelato che il progettodegli eventi raccontati in Ildi...

Nel farlo, Aegon I è diventato il primo re di Westeros e la prima persona a sedersi suldi. Gli eventi sarebbero ambientati circa 300 anni prima di quelli della serie originale. Che ne ...... che nella nuova serie interpreta Nicholas Bilton: la star è principalmente nota per il ruolo di Jon Snow nel cast de Ildie per quello di Dane Whitman/Black Knight nel Marvel Cinematic ...... sangue e pericoli dell'immortalità di Louis de Pointe du Lac ( Jacob Anderson , Ildi), Lestat de Lioncourt ( Sam Reid ) e Claudia ( Bailey Bass , Avatar ), raccontata al giornalista ...

HBO starebbe valutando l'ipotesi di ordinare lo sviluppo di una nuova serie prequel della saga Il Trono di Spade, dedicata alla storia di Aegon I Targaryen. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 03/04/2023 La ...House of the Dragon, il rinnovo per la terza stagione e forse ce ne sarà anche una quarta. Il progetto a lungo termine di Hbo per la serie tv.