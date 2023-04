Il Tetris del governo tra fondi e progetti green per salvare il Pnrr italiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Una sorta di Tetris, il videogioco in cui bisogna spostare e incastrare i blocchi per farli stare insieme. È quello a cui sta provando a giocare il governo Meloni con i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Pnrr, per evitare di perdere i miliardi di euro in arrivo da Bruxelles. La logica è spostare le risorse dai progetti del Pnrr che già ora sembrano impossibili da completare entro giugno 2026 verso progetti green più semplici da realizzare. Il ministro per gli Affari europei e il Pnrr Raffaele Fitto ha già detto che non tutto si potrà fare, ma non vuole rinunciare a quei soldi. Basta giocare con le diverse fonti di denari dell’Ue: Pnrr, RepowerEu, fondi strutturali europei, Fondo di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 aprile 2023) Una sorta di, il videogioco in cui bisogna spostare e incastrare i blocchi per farli stare insieme. È quello a cui sta provando a giocare ilMeloni con idel Piano nazionale di ripresa e resilienza,, per evitare di perdere i miliardi di euro in arrivo da Bruxelles. La logica è spostare le risorse daidelche già ora sembrano impossibili da completare entro giugno 2026 versopiù semplici da realizzare. Il ministro per gli Affari europei e ilRaffaele Fitto ha già detto che non tutto si potrà fare, ma non vuole rinunciare a quei soldi. Basta giocare con le diverse fonti di denari dell’Ue:, RepowerEu,strutturali europei, Fondo di ...

