Il Teatro di San Carlo di Napoli riapre dopo i lavori di restauro | «È un giorno di grande orgoglio per noi»

AGI - Il giglio borbonico azzurro dietro l'orologio che sormonta il palcoscenico non lo vedrà nessuno. Ma l'apparato originale di decoro al teatro lirico più antico al mondo, quel San Carlo che il 4 novembre 1737 aprì il suo sipario per l'Achille in Sciro di Metastasio su musica di Domenico Sarro, l'oro che incornicia il celeste che ... Il Teatro San Carlo riapre al pubblico dopo i lavori di restauro e riscopre lo splendore della propria sala storica e riporta alla luce l'azzurro borbonico delle origini. In alcuni punti all'interno del ...

(ANSA) - NAPOLI, 03 APR - Il Teatro San Carlo riapre al pubblico dopo i lavori di restauro e riscopre lo splendore della propria sala storica e riporta alla luce l'azzurro borbonico delle origini. In ..."Il San Carlo è una grande istituzione culturale non solo napoletana ma europea, basta scorrere i libri di storia per capire l'importanza di questa Fondazione lirico-sinfonica e di questo teatro. Qui ...