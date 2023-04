“Il taglio degli alberi in Colle Aperto è in aree private e il sambuco è specie non soggetta a tutela”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 aprile 2023) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di risposta e puntualizzazione dell’assessora al Verde pubblico del Comune di Bergamo, Marzia Marchesi. Egregio direttore, Spettabile redazione In riferimento alla lettera della residente di Città Alta M.C.B. da voi pubblicata il 26 marzo (https://www.bergamonews.it/2023/03/26/-in--e-solo-lultimo-sfregio-a-chi-vive-in-citta-alta/588965/), mi preme fare chiarezza rispondendo per punti. Rispetto allo “scempio arboreo” nella valletta di, che secondo la signora M.C.B. sarebbe stato denunciato giorni fa dalla signora Rita Stucchi Pedrini senza nostro riscontro, mi spiace sottolineare che nulla è mai arrivato né in forma di lettera, né in forma di segnalazione agli indirizzi del Comune: non al ...