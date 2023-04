Il supporto di Sace alle imprese italiane supera i 54 miliardi di euro

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’invasione russa dell’Ucraina, il caro energia, l’inflazione che viaggia a ritmi insostenibili. Il 2022 è stato un anno di forte stress economico, con forti ripercussioni sulle attività di impresa. Anche l’economia italiana è stata impattata e ha dato prova di resistenza, con un Pil che ha sfiorato una crescita del quattro per cento, spinto da consumi e investimenti, e con l’export che è cresciuto circa del venti per cento sfiorando i seicentoventicinquedi. Tale dinamica riflette un rialzo dei prezzi superioriaspettative (+20 per cento), a fronte di una componente in volume pressoché stazionaria (+0,1 per cento). In questo contesto,, tornata a marzo 2022 sotto il diretto controllo del ministero dell’Economia e delle Finanze, ha continuato a perseguire la propria missione di sostegno ...