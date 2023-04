(Di lunedì 3 aprile 2023) Never Back Down, ilpac che sostiene il governatore della Florida Ron, ha30di dollari dal 9. Una cifra, riporta il New York Times, significativa e che mostra la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... statussquatter : @AnnaK4202 @StevieB03233280 @mr_pac @putipo @LucioMalan La cocaina esattamente come i super alcolici potrebbe avere… - StalkingPMS : @OliviaTroye Not Cuccinelli. He started a pro-DeSantis super PAC. -

Never Back Down, ilche sostiene il governatore della Florida Ron DeSantis, ha raccolto 30 milioni di dollari dal 9 marzo. Una cifra, riporta il New York Times, significativa e che mostra la forza di DeSantis ...Lo studio ha rilevato che il 79% degli intervistati ama giocare a giochi comeMario Bros, Tetris e- Man, che conquistano i primi posti. Infine, lo studio ha esaminato i dispositivi ..." Non l'ho finanziato e non lo conosco ". George Soros , ilfinanziere delle cause liberal progressiste di mezzo mondo ha smentito categoricamente di ...Soros che dall'organizzazione Democracy...

Il super pac di Ron DeSantis ha raccolto 30 milioni in marzo - Nord ... Agenzia ANSA

(ANSA) - NEW YORK, 03 APR - Never Back Down, il super pac che sostiene il governatore della Florida Ron DeSantis, ha raccolto 30 milioni di dollari dal 9 marzo. Una cifra, riporta il New York Times, ...Les buts : 45e S. Wantiez, 79e Renquin, 89e Verstraeten. Mons B : Collette, Lepicier, Ippolito, El Bouhabi (75e Meulemans), Berquemanne, Soupart (65e Delys), Maes, Milokwa, Mercier, Dessart (77e Perro ...