Guerra in Ucraina , la pace è lontana: "Questa non è una guerra, ma terrore e genocidio". Lo ha detto ildi, Vitali Klitschko , in occasione della sua visita ad Amburgo, come riportano i media tedeschi. "Preferiremmo vivere senza acqua ed elettricità piuttosto che con i soldati russi. Stiamo ...03 apr 13:02 Russia, fermata la donna accusata dell'attentato al blogger Tatarsky - VIDEO 03 apr 11:42 Ildi: questa guerra è terrore e genocidio 'Abbiamo bisogno di aiuto. Senza il ...Militari disi addestrano all'uso del sistema Samp - T. Il: 'Nessun allarme' (Immagine di repertorio - Afp) 'Come ente locale non siamo stati informati di questa situazione ma al di là di tutto non ...

Il sindaco di Kiev: “In Ucraina non è una guerra, ma terrore e genocidio” Globalist.it

Middle placement Mobile «È stato l’inverno più difficile di sempre per la nostra città», ha detto ancora il sindaco di Kiev, secondo cui la Russia ha deliberatamente lasciato congelare le persone, ...Il comandante del gruppo Wagner dedica la «conquista» al blogger ucciso. Arrestata una donna. Autobomba a Melitopol. Il ministro della Difesa ucraino: ...