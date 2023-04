Il sindaco di Casal di Principe esulta | “Felicissimi per il nuovo commissariato di Polizia”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamodi questopresidio dello Stato. Aspettavamo da anni che finalmente si arrivasse all’apertura del, che fra l’altro è all’interno di un bene confiscato“. È soddisfatto e orgoglioso per un risultato ottenuto quasi “in extremis” Renato Natale,didi(Caserta), che da anni si batteva per l’apertura deldelladi Stato, ubicato in un bene che fino al 2017 ha ospitato la sezione distaccata della Squadra Mobile di Caserta, e che dopo la chiusura dell’ufficio Investigativo, che lo stesso Natale criticò, è stato ristrutturato e dopo circa sei anni aperto nella giornata di oggi. L’anno prossimo scadrà il secondo mandato di Natale, ...