Il sindaco di Avellino al Vinitaly: porteremo i nostri vini tra i grandi player e buyer internazionali

Tempo di lettura: 2 minuti

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, in trasferta a Verona dove è in corso il Vinitaly, la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino "Avellino è la locomotiva di un territorio enoico ricco di eccellenze e di grandi tradizioni che fanno dell'Irpinia una delle province con il maggior numero di DOCG d'Italia- dice il sindaco di Avellino- Questa mattina, con l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo, nel corso della prima giornata del Vinitaly abbiamo parlato proprio di questo, ricordando i 30 anni della denominazione "Taurasi", uno dei rossi più importanti del Mezzogiorno. Gli ho evidenziato la necessità e l'importanza di comunicare sui mercati ...

