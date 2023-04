Il settore agricolo costretto a fare i conti con la siccità: si rivedono le vocazioni territoriali e i tipi di irrigazione. Ma sostituire le coltivazioni non è sempre possibile (Di lunedì 3 aprile 2023) Nelle province del Veneto quest’anno gli agricoltori hanno deciso di seminare più frumento, al posto di soia e mais, altrove sostituito con il sorbo. Nel Pavese c’è chi inizia a coltivare orzo invece del riso e per le vigne si sperimentano varietà che crescono con meno acqua. La siccità in agricoltura richiede più azioni: da un lato serve aumentare la risorsa idrica disponibile (si parla di invasi, desalinizzazione, riuso di quelle reflue), dall’altro si punta a ridurre i consumi. E qui le strade sono due: colture meno idroesigenti e tecnologie di precisione anti-spreco. Alcuni cambiamenti sono in atto, ma già in passato il mercato ha spinto verso scelte azzardate. “Impensabile abbandonare completamente alcune coltivazioni, come ortaggi o riso (di cui l’Italia garantisce il 50% della produzione in Europa, ndr), ma a un certo punto occorrerà prendere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Nelle province del Veneto quest’anno gli agricoltori hanno deciso di seminare più frumento, al posto di soia e mais, altrove sostituito con il sorbo. Nel Pavese c’è chi inizia a coltivare orzo invece del riso e per le vigne si sperimentano varietà che crescono con meno acqua. Lain agricoltura richiede più azioni: da un lato serve aumentare la risorsa idrica disponibile (si parla di invasi, desalinizzazione, riuso di quelle reflue), dall’altro si punta a ridurre i consumi. E qui le strade sono due: colture meno idroesigenti e tecnologie di precisione anti-spreco. Alcuni cambiamenti sono in atto, ma già in passato il mercato ha spinto verso scelte azzardate. “Impensabile abbandonare completamente alcune, come ortaggi o riso (di cui l’Italia garantisce il 50% della produzione in Europa, ndr), ma a un certo punto occorrerà prendere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il settore agricolo costretto a fare i conti con la siccità: si rivedono le vocazioni territoriali e i tipi di irri… - IoSecondo : @HuffPostItalia ??ministro dell'agricoltura pensa che lavorare in agricoltura significhi fare il bracciante..??non sa… - Labatarde2 : RT @Manzomannaro: @ultimora_pol Che poi il settore agricolo é ricchezza e innovazione ma il coso non ne ha la più pallida idea. Per lui son… - Fiorentina02fan : RT @AscanioFrugoni: Qualcuno può ricordare al first brother-in-law d'Italia, ovviamente quando ha finito di giocare a vietare cose di fatto… - MarxKarletto : @ChrisRicchiuti @FratellidItalia PIL a €1.909.154 milioni di euro correnti. Nel 2022 il settore agricolo ha fatto s… -