Il Psg vuole esonerare Galtier, ma non ha alternative per sostituirlo (Le Parisien) (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Psg sta riflettendo sul futuro del suo tecnico, Christophe Galtier. Vorrebbe esonerarlo, ma non ha alternative di livello per sostituirlo. Lo scrive Le Parisien. L'ex allenatore del Lille è fortemente in bilico, soprattutto dopo la sconfitta in casa contro l'Olympique Lione, tanto che nella giornata di oggi c'è stato un incontro tra tutti i dirigenti per decidere quale strada percorrere in futuro. Le Parisien scrive: "Questa mattina alcuni dei dirigenti hanno pianificato di finire la stagione con lui. Luis Campos in testa, che non considera un'ipotesi la separazione dal tecnico francese. Nel pomeriggio, però, nulla era più sicuro. I telefoni si sono scaldati, con tutti i dirigenti che si passavano l'un l'altro la patata bollente. La tensione è alta". Non è stata presa alcuna decisione ferma, scrive ...

