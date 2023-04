Il problema dell'Intelligenza artificiale è che i fake adesso sono sempre più credibili (Di lunedì 3 aprile 2023) Presto dovremo fare i conti con un'Intelligenza artificiale ad uno stadio evolutivo in grado di replicare la stessa interazione che avrebbe un essere umano. A dimostrarcelo è chatGPT, giunto alla quarta generazione di sviluppo - con la quinta in arrivo entro fine anno - che rappresenta la punta dell'iceberg di ciò che sta per travolgere tutto ciò che conosciamo in ambito digitale: social, video, foto, news ma anche investimenti finanziari, posti di lavoro, decisioni strategiche e tantissimo altro ancora. Uno scenario tutt'ora inesplorato che richiederà tempo e un confine normativo per cercare di dare una forma a un qualcosa di cui ancora conosciamo poco. Le implicazioni connesse allo sviluppo di queste nuove tecnologie sono tantissime, e c’è chi, come Elon Musk ed altri esperti, chiede di fermarne lo sviluppo, mentre ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Presto dovremo fare i conti con un'ad uno stadio evolutivo in grado di replicare la stessa interazione che avrebbe un essere umano. A dimostrarcelo è chatGPT, giunto alla quarta generazione di sviluppo - con la quinta in arrivo entro fine anno - che rappresenta la punta'iceberg di ciò che sta per travolgere tutto ciò che conosciamo in ambito digitale: social, video, foto, news ma anche investimenti finanziari, posti di lavoro, decisioni strategiche e tantissimo altro ancora. Uno scenario tutt'ora inesplorato che richiederà tempo e un confine normativo per cercare di dare una forma a un qualcosa di cui ancora conosciamo poco. Le implicazioni connesse allo sviluppo di queste nuove tecnologietantissime, e c’è chi, come Elon Musk ed altri esperti, chiede di fermarne lo sviluppo, mentre ...

