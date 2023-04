Il Pisa di rigore acciuffa il Venezia

(Di lunedì 3 aprile 2023) Finisce 1-1 tra mille emozioni l’anticipo di Serie BKT tra. Gli ospiti passano al 17? con Candela che mette in rete un cross da sinistra di di Zampano. Ilprova a reagire ma rischia grosso al 34?, quando Paterna concede unper un fallo di Gargiulo su Tessmann. Dal dischetto Pohjanpalo segna ma tocca due volte il pallone. L’arbitro annulla dopo il controllo al Var. Nella ripresa Var ancora in azione per ilconcesso alper un mani in area di Tessmann. Gliozzi si fa parare il tiro ma Joronen si è mosso prima. Si ripete e Gliozzi pareggia segnando il nono gol in campionato. Nel finale Nicolas salva due volte ilsu tiri Candela e Johnsen. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI ...

...il Brescia che sul campo dell'Ascoli tiene fino al 2 - 2 ma poi cede a 15" dal 90' per un... dopo Modena, Frosinone è il turno del. A mettere in cassaforte tre punti è l'attaccante scuola ...Vittoria importante per la squadra di Viali, mentre ilcolleziona la seconda sconfitta ... Una gara in cui dopo 3' di gioco viene assegnato unalla squadra di casa,a causa di un ...... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota ... E' accaduto durante il secondo tempo: dopo il calcio diassegnato alla squadra dell'Aradeo, gli ...

Serie BKT. Il punto dopo la 31esima giornata di campionato

Verso Pisa Cagliari, Gabriele Zappa salterà il match per squalifica: possibile chance dal primo minuto per Di Pardo A causa dell’ammonizione ricevuta ieri in occasione del calcio di rigore, Gabriele ...La capolista fermata 1-1 sul campo del Perugia. I pugliesi battono il Benevento e scavalcano il Sudtirol. Si fa sotto il Parma, vittorioso in casa con il Palermo ...