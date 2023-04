Il Piano Marshall fa 75 anni: centrati i suoi tre obiettivi. Che dire invece del Recovery Fund? (Di lunedì 3 aprile 2023) Il 3 aprile compie 75 anni il Piano Marshall (PM), che ha preso il nome dal generale George C. Marshall (1880-1959), Segretario di Stato nonché premio Nobel per la Pace nel 1953. Presidente degli Stati Uniti era Truman. In realtà, in quel giorno, videro la luce sia l’European Recovery Program (Erp) – il vero nome del PM – sia l’Economic Cooperation Administration (Eca), l’organismo americano che avrebbe gestito i finanziamenti ai Paesi Europei beneficiari del Piano. Il PM fu operativo dal 1948 al 1952 ed erogò ben 17 miliardi di dollari, una cifra enorme. Quali le sue finalità? Tre, due di tipo economico e una di tipo politico. Il primo obiettivo economico fu risollevare la produzione in Europa sprofondata al di sotto dei livelli pre-bellici a causa della Seconda Guerra mondiale. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Il 3 aprile compie 75il(PM), che ha preso il nome dal generale George C.(1880-1959), Segretario di Stato nonché premio Nobel per la Pace nel 1953. Presidente degli Stati Uniti era Truman. In realtà, in quel giorno, videro la luce sia l’EuropeanProgram (Erp) – il vero nome del PM – sia l’Economic Cooperation Administration (Eca), l’organismo americano che avrebbe gestito i finanziamenti ai Paesi Europei beneficiari del. Il PM fu operativo dal 1948 al 1952 ed erogò ben 17 miliardi di dollari, una cifra enorme. Quali le sue finalità? Tre, due di tipo economico e una di tipo politico. Il primo obiettivo economico fu risollevare la produzione in Europa sprofondata al di sotto dei livelli pre-bellici a causa della Seconda Guerra mondiale. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Accadde_Oggi : 1948 – Il presidente USA Harry Truman firma il Piano Marshall che autorizza aiuti per 5 miliardi di dollari a sedici Paesi #AccaddeOggi - terranostranews : Accadde oggi, 3 aprile 1948. Viene firmato il Piano Marshall. Fu un progetto di vasta ricostruzione dei Paesi europ… - dias_quinto : @GalleniW205035 @messorina52 @guffanti_marco @silvio_garofalo Sono soldi gratis?????????? Come il piano Marshall ?????? - dias_quinto : @geomsalvatores2 @guffanti_marco Un altro idiota che pensa che il pnrr siano soldi regalati a sbafo. ?????????? Ti do u… - Loredanataberl1 : RT @rossettiandrea2: @Florian98168458 Grazie ai padri costituenti che hanno firmato il piano Marshall e adesso sarebbe la stessa cosa se si… -