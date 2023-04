Il paradiso delle signore trame 10-14 Aprile 2023 (Di lunedì 3 aprile 2023) 10 Aprile 2023Il giorno di Pasquetta è speciale. I Colombo sono così organizzati: Veronica (Valentina Bartolo) ed Ezio (Massimo Poggio) stanno a casa. Gemma (Gaia Bavaro), invece, dovrebbe fare una gita con il suo promesso sposo. Tuttavia, la Venere convince Roberto (Filippo Scarafia) a trascorrere la giornata L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di lunedì 3 aprile 2023) 10Il giorno di Pasquetta è speciale. I Colombo sono così organizzati: Veronica (Valentina Bartolo) ed Ezio (Massimo Poggio) stanno a casa. Gemma (Gaia Bavaro), invece, dovrebbe fare una gita con il suo promesso sposo. Tuttavia, la Venere convince Roberto (Filippo Scarafia) a trascorrere la giornata L'articolo proviene da MediaTurkey.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasocerno : La Colomba tradizionale delle Valli del Natisone al Paradiso dei golosi a San Pietro Così i nostri nonni festeggiav… - infoitcultura : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, arriva una misteriosa notizia - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 7, Marco fa saltare le nozze di Gemma? - marisconosciuti : RT @OnceUponATeddy: @Lellina82 @littlefleaJo @aku_cintaxkamu Oddio io se devo essere sincera non tanto, non mi è piaciuto come l'hanno gest… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore anticipazioni tragica notizia per Adelaide: viene a sapere che è in fin di vita -… -