Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 3 aprile 2023 | Maria rompe con Vito

(Di lunedì 3 aprile 2023)Puglisi non vorrà più saperne diLamantia, come rivelano lede Ilrelative all'episodio di lunedì 3. La stilista di abiti da sposa, infatti, ha appena scoperto che il suo fidanzato le ha mentito a proposito della sua vera identità ed è rimasta profondamente delusa. La siciliana non vorrà assolutamente perdonare, il quale sarà profondamente in crisi per aver compromesso il suo legame con la Puglisi. Quest'ultima si sfogherà con Francesco, il quale proverà a consolarla e a risollevarle il morale. Intanto, Roberto comunicherà a Vittorio che presto lui e Gemma convoleranno a nozze. Conti sarà molto sorpreso e spiazzato da quella notizia e Landi deciderà di confessargli i ...

Colpi di scena e nuovi sviluppi per i protagonisti della soap italiana ambientata in un grande magazzino milanese.