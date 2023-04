Il nuovo piano in nove punti di Piantedosi e Tajani contro gli sbarchi di migranti (Di lunedì 3 aprile 2023) Contrastare gli arrivi di migranti previsti per i prossimi mesi, coinvolgendo alcuni Paesi europei nella gestione dei flussi, sostenendo quelli in difficoltà nel Nord Africa – come la Tunisia – e rinforzando gli accordi già esistenti con altri partner. Il Corriere anticipa un fantomatico piano anti-sbarchi in nove punti di cui si discuterà domani in un vertice previsto a Palazzo Chigi. Un progetto a cui starebbero lavorando i ministri dell’Interno e degli Esteri, Matteo Piantedosi e Antonio Tajani, insieme all’intelligence nazionale e sotto la regia della premier Giorgia Meloni. Ieri al Vinitaly il vice premier Tajani ha incontrato al Vinitaly di Verona i presidenti di Serbia e Albania, Aleksandar Vucic?ed Edi Rama, e poi i ministri degli Esteri ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 aprile 2023) Contrastare gli arrivi diprevisti per i prossimi mesi, coinvolgendo alcuni Paesi europei nella gestione dei flussi, sostenendo quelli in difficoltà nel Nord Africa – come la Tunisia – e rinforzando gli accordi già esistenti con altri partner. Il Corriere anticipa un fantomaticoanti-indi cui si discuterà domani in un vertice previsto a Palazzo Chigi. Un progetto a cui starebbero lavorando i ministri dell’Interno e degli Esteri, Matteoe Antonio, insieme all’intelligence nazionale e sotto la regia della premier Giorgia Meloni. Ieri al Vinitaly il vice premierha incontrato al Vinitaly di Verona i presidenti di Serbia e Albania, Aleksandar Vucic?ed Edi Rama, e poi i ministri degli Esteri ...

