Il Napoli ha problemi? Spalletti può cambiare la squadra per i quarti di Champions League (Di lunedì 3 aprile 2023) La partita contro il Milan di ieri sera è stata abbastanza eloquente: Napoli moscio, stanco, sfibrato da una stagione a cento all’ora e con tanti calciatori tornati poco tempo prima da viaggi anche intercontinentali per giocare con le rispettive Nazionali. Dall’altra parte il miglior Milan della stagione, capace di surclassare fisicamente gli azzurri in ogni parte del campo e gestire tecnicamente la partita senza problemi. Cosa fare in Champions League? Detto questo, come arrivare e cosa fare nei panni di Spalletti per le due partite dei quarti di finale di Champions League proprio contro i rossoneri? Dopo la partita di ieri siamo al 50% di probabilità di vittoria per entrambe le squadre, anzi qualche analista considera ormai il Milan favorito. Tutta ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) La partita contro il Milan di ieri sera è stata abbastanza eloquente:moscio, stanco, sfibrato da una stagione a cento all’ora e con tanti calciatori tornati poco tempo prima da viaggi anche intercontinentali per giocare con le rispettive Nazionali. Dall’altra parte il miglior Milan della stagione, capace di surclassare fisicamente gli azzurri in ogni parte del campo e gestire tecnicamente la partita senza. Cosa fare in? Detto questo, come arrivare e cosa fare nei panni diper le due partite deidi finale diproprio contro i rossoneri? Dopo la partita di ieri siamo al 50% di probabilità di vittoria per entrambe le squadre, anzi qualche analista considera ormai il Milan favorito. Tutta ...

