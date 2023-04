Il napoletano Balato superstar di TikTok | i suoi vdeo di hair styling superano i 10 mln di nisualizzazioni

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 aprile 2023) E’ un brandil più amato dalle donne in cerca di idee per la propria acconciatura. Nella classifica di questo mese, infatti, il team di Marianoha letteralmente scalzato icompetitor nazionali su, social network particolarmente seguito dalla Z Generation e sulla cui piattaforma sta riscuotendo un grandissimo successo grazie anche ad una spiccata capacità di intuizione delle esigenze delle donne di oggi. Secondo i dati ufficiali di, infatti, sono ben 7 i video del brandpresenti nella classifica dei video più visti in tutta Italia con la maggiore copertura negli ultimi 6 mesi nel settore capelli, con un totale, solamente per questi 7 video, di più di 10 milioni di visualizzazioni. Merito della creatività del team, della qualità dei prodotti e, ...