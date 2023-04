Il Milan sbanca il Maradona: Leao show, poker al Napoli (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo aver dipinto di azzurro il campionato di Serie A dall’inizio della stagione fino ad oggi, il Napoli pecca della sua consueta perfezione e cade ai piedi del Milan per 0-4. La sfida andata in scena al Maradona in occasione dell’ultimo appuntamento domenicale, valido per la 29ª giornata, ha visto la formazione di Pioli dominare a tutto tondo i 90 minuti a disposizione, dando ai Diavoli un’ottima preview in vista del doppio impegno contro i Partenopei in Europa. Rafael Leao, Milan @livephotosport La sfida al Maradona è stata un vero e proprio banco di prova per le due compagini in vista dei quarti di finale di Champions League, in programma il 12 e 18 aprile, un’occasione che il Milan di Pioli ha saputo sfruttare al 100%. Il prologo tra le due compagini viene ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo aver dipinto di azzurro il campionato di Serie A dall’inizio della stagione fino ad oggi, ilpecca della sua consueta perfezione e cade ai piedi delper 0-4. La sfida andata in scena alin occasione dell’ultimo appuntamento domenicale, valido per la 29ª giornata, ha visto la formazione di Pioli dominare a tutto tondo i 90 minuti a disposizione, dando ai Diavoli un’ottima preview in vista del doppio impegno contro i Partenopei in Europa. Rafael@livephotosport La sfida alè stata un vero e proprio banco di prova per le due compagini in vista dei quarti di finale di Champions League, in programma il 12 e 18 aprile, un’occasione che ildi Pioli ha saputo sfruttare al 100%. Il prologo tra le due compagini viene ...

