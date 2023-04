Il Milan ha aperto una crepa nelle certezze del Napoli (Di lunedì 3 aprile 2023) Come spesso gli accade, Luciano Spalletti è stato diretto ed evocativo nel commentare la pesante sconfitta per 0-4 in casa contro il Milan: «Abbiamo sbagliato questa partita: se è una buca o una voragine non lo so». Un’immagine che restituisce bene quanto è accaduto ieri al Diego Armando Maradona: un risultato e una prestazione che – sebbene in campionato abbia un valore relativo – potrebbe piantarsi come un incubo nei pensieri dei suoi giocatori in vista del doppio confronto nei quarti di Champions League, ribaltando quelle che erano le premesse, ovvero una superiorità almeno apparente del Napoli. Certo, è possibile anche il contrario, ovvero che ora la squadra di Spalletti sarà più preparata ad affrontare quella di Pioli, consapevole del pericolo che l’attende. Inutile girarci intorno: il Napoli ha giocato una partita non ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 3 aprile 2023) Come spesso gli accade, Luciano Spalletti è stato diretto ed evocativo nel commentare la pesante sconfitta per 0-4 in casa contro il: «Abbiamo sbagliato questa partita: se è una buca o una voragine non lo so». Un’immagine che restituisce bene quanto è accaduto ieri al Diego Armando Maradona: un risultato e una prestazione che – sebbene in campionato abbia un valore relativo – potrebbe piantarsi come un incubo nei pensieri dei suoi giocatori in vista del doppio confronto nei quarti di Champions League, ribaltando quelle che erano le premesse, ovvero una superiorità almeno apparente del. Certo, è possibile anche il contrario, ovvero che ora la squadra di Spalletti sarà più preparata ad affrontare quella di Pioli, consapevole del pericolo che l’attende. Inutile girarci intorno: ilha giocato una partita non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BitgetItalia : ??#Bitget listerà la coppia di trading $DEGEN/USDT il 10 aprile nella #Innovation Zone. ??Tempo di deposito: Aperto.… - Christian82NA : @lucacerchione Il primo gol che ha aperto la gara e la messa nel binario giusto per loro in verità nasce da l'error… - ohsoalexx : STO MALE RAGA ho aperto una riunione e mi son vista uno con la maglia del milan - IlVal_79 : Prima operazione fatta dopo aver aperto gli occhi: sisal, scommesse, antepost, Champions, Milan, 16x. - OracoloRNit : ??? #Milan, #Pioli a #DAZN: 'Noi oggi siamo stati molto bravi a sfruttare le nostre occasioni, per le caratteristich… -