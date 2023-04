Il migliore amico di una donna è… il suo vibratore. (Di lunedì 3 aprile 2023) Il vibratore è il migliore amico di una donna perché… Sopresi? Voi credevate che fossero i diamanti, le scarpe di lusso o, magari un gatto. E invece no, il migliore amico di una donna è il suo vibratore. E, prima di scandalizzarvi o di esclamare “Non ne ho bisogno”, “A me – o, peggio, “A noi” – non serve”, continuate a leggere. Potreste scoprire un insolito (quanto gradito) regalo per la vostra compagna e per la coppia. Perché? Ve lo spieghiamo qui sotto. … non vuole niente e non chiede niente Non ha bisogno di calze a rete, numeri da bourlesque (soprattutto dopo una giornata a lavorare e, poi, a preparare cena, far lavatrici e far quadrare i conti di casa). Al “nostro” giocattolino piacciamo sempre, anche se non siamo state dall’estetista, ... Leggi su moltouomo (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilè ildi unaperché… Sopresi? Voi credevate che fossero i diamanti, le scarpe di lusso o, magari un gatto. E invece no, ildi unaè il suo. E, prima di scandalizzarvi o di esclamare “Non ne ho bisogno”, “A me – o, peggio, “A noi” – non serve”, continuate a leggere. Potreste scoprire un insolito (quanto gradito) regalo per la vostra compagna e per la coppia. Perché? Ve lo spieghiamo qui sotto. … non vuole niente e non chiede niente Non ha bisogno di calze a rete, numeri da bourlesque (soprattutto dopo una giornata a lavorare e, poi, a preparare cena, far lavatrici e far quadrare i conti di casa). Al “nostro” giocattolino piacciamo sempre, anche se non siamo state dall’estetista, ...

