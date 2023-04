Il meglio e il peggio di ieri 2 aprile del GF Vip | le news dell’ultim’ora

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 3 aprile 2023) Per quest’anno la rubrica Ile ildi dedicata alledel Grande Fratello Vip termina qui. In attesa della finale di stasera, ecco i fatti più importanti della giornata di, domenica 2. Grande Fratello Vip,ultim’ora: ile ildiDi seguito lesul GF Vip 7 con riferimento a quanto accadutonella casa più spiata dagli italiani. Nikita accusa Tavassi per commenti inopportuni Nella notte tra sabato e domenica, al termine di un party che il Grande Fratello ha regalato ai finalisti, i VIP hanno dovuto dire in faccia agli altri concorrenti tutto ciò che non ...