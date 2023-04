Il matrimonio del mio miglior amico: come finisce il film? (Di lunedì 3 aprile 2023) Il matrimonio del mio miglior amico finisce con l’indimenticabile battuta di George (Rupert Everett): “Ed ecco, all’improvviso la folla si apre e appare lui, bellissimo. Elegante, raggiante nel suo carisma. Stranamente è al telefono ma, del resto, anche tu! Allora viene verso di te con il passo agile di un felino e, benché tu a ragione intuisca che è gay, come la maggior parte degli scapoli di sconvolgente bellezza della sua età, ti dici, ma che diavolo! La vita continua. Forse non ci sarà matrimonio, forse non ci sarà sesso ma, perdinci, ci sarà almeno il ballo!”. Nei panni dell’amico George, infatti, è arrivato a consolare e sostenere Joanne (Julia Roberts), dopo il matrimonio di Michael (Dermot Mulroney) con Kimmy (Cameron Diaz). Così, al suono di I ... Leggi su cultweb (Di lunedì 3 aprile 2023) Ildel miocon l’indimenticabile battuta di George (Rupert Everett): “Ed ecco, all’improvviso la folla si apre e appare lui, bellissimo. Elegante, raggiante nel suo carisma. Stranamente è al telefono ma, del resto, anche tu! Allora viene verso di te con il passo agile di un felino e, benché tu a ragione intuisca che è gay,la maggior parte degli scapoli di sconvolgente bellezza della sua età, ti dici, ma che diavolo! La vita continua. Forse non ci sarà, forse non ci sarà sesso ma, perdinci, ci sarà almeno il ballo!”. Nei panni dell’George, infatti, è arrivato a consolare e sostenere Joanne (Julia Roberts), dopo ildi Michael (Dermot Mulroney) con Kimmy (Cameron Diaz). Così, al suono di I ...

