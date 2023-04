(Di lunedì 3 aprile 2023) La testata di modahato ufficialmente aall’Andaz, alla presenza di Mario Andrea Vattani, Ambasciatore d’Italia, Daniela Sola, Amministratore Delegato di Reworld Media Italia Srl, e Olivier Burlot, Amministratore Delegato di Heart Media. Gli oltre 350 partecipanti provenienti dal mondo della moda, beauty, design, tecnologia, finanza e altro ancora si sono riuniti per brindare all’inaugurazione del nuovodi moda e lusso della Città-Stato. “Siamo lieti di dare il benvenuto ae non vediamo l’ora di collaborare con questa iconica rivista italiana. Da questo hub strategico per tutta la regione,– che già conta milioni di lettori in più di 20 paesi – potrà ampliare ulteriormente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InspirationSNSD : 230403 | (info)?? Tiffany sarà su GRAZIA Malaysia Magazine, edizione di Aprile 2023. #Tiffany #??? #???? #SNSD… - celebs_of_world : #LiliReinhart LILI REINHART in Grazia Magazine, Italy March 2023 - inflilireinhart : HERMOSA!!???? Lili Reinhart para Grazia Italia Magazine. - libertfly : «Dagli alla stupida»: l’editoriale di Silvia Grilli -

Ma oltre agli impegni reali, secondo il tabloid britannico Hello, il principe e la principessa del Galles non vedono l'ora di trascorrere del tempo di qualità con i loro figli. ** William e ......a rovinare la favola sia stato proprio il suo incapace maritino che avrebbe dato il colpo di... IlIn Touch parla di " conseguenze disastrose " per il matrimonio di Harry e consorte. Tra ...... Girasole, Gyamfi, Legittimo, Polito, Rocchi, Sbraga Centrocampisti: Cittadino, Del Pinto, Laaribi, Logoluso, Riccardi, Steffè, Talia, Verrengia Attaccanti: Alagna, Caturano, Del Sole, Di, ...

Il magazine Grazia debutta a Singapore - Ildenaro.it Il Denaro

Il gip di Imperia ha archiviato l'inchiesta che vedeva accusati Fedez e Rosa Chemical di atti osceni in luogo pubblico per quanto accaduto sul palco del teatro Ariston ...A voler giudicare dal titolo l'aspettativa sembra quella autoironica di chi sa che con l'arte non si campa ma il numero zero di Flop, rivista che (ri)mette insieme disegnatori e ...