Il leader dei Fedayn chiarisce: “Tamburi e bandiere non entrano, ma abbiamo fatto una richiesta” (Di lunedì 3 aprile 2023) A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro Cosentino, leader Fedayn. Ecco quanto evidenziato: Cosa sta accadendo in curva B? Più che essere un leader, sono uno che frequenta da più tempo la curva. Le cose si sono messe in una maniera strana, ci sono delle situazioni che vanno spiegate ai napoletani. La questione bandiere, aste e Tamburi? Il problema del regolamento d’uso viene applicato solo alle curve perché poi anche nei distinti entrano striscioni e bandiere per cui è un provvedimento dedicato esclusivamente alle curve. abbiamo fatto delle richieste al dottor Formisano, ai responsabili dello stadio, alla questura di Napoli, un po’ a tutti gli organi di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 3 aprile 2023) A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro Cosentino,. Ecco quanto evidenziato: Cosa sta accadendo in curva B? Più che essere un, sono uno che frequenta da più tempo la curva. Le cose si sono messe in una maniera strana, ci sono delle situazioni che vanno spiegate ai napoletani. La questione, aste e? Il problema del regolamento d’uso viene applicato solo alle curve perché poi anche nei distintistriscioni eper cui è un provvedimento dedicato esclusivamente alle curve.delle richieste al dottor Formisano, ai responsabili dello stadio, alla questura di Napoli, un po’ a tutti gli organi di ...

