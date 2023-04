Il governo pensa al liceo del “Made in Italy”. Ma le buone intenzioni non bastano (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – Il premier Giorgia Meloni, presente all’inaugurazione dell’ultima edizione del VinItaly a Verona, ha ricordato l’estrema importanza che ricopre il settore del vino per l’Italia, prima produttrice al mondo, il quale oltre che valere più di 30 miliardi di euro è un pezzo fondamentale dell’identità italiana, un fatto culturale che lega tradizione e appartenenza al territorio. Il presidente del Consiglio ha inoltre conversato con alcuni studenti di un istituto agrario, affermando come per lei “questo è il liceo, perché non c’è niente di più profondamente legato alla nostra cultura“, ed è una delle ragioni per cui il governo sta pensando al liceo del “Made in Italy“. Cos’è il liceo del “Made in Italy” Ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – Il premier Giorgia Meloni, presente all’inaugurazione dell’ultima edizione del Vina Verona, ha ricordato l’estrema importanza che ricopre il settore del vino per l’Italia, prima produttrice al mondo, il quale oltre che valere più di 30 miliardi di euro è un pezzo fondamentale dell’identità italiana, un fatto culturale che lega tradizione e appartenenza al territorio. Il presidente del Consiglio ha inoltre conversato con alcuni studenti di un istituto agrario, affermando come per lei “questo è il, perché non c’è niente di più profondamente legato alla nostra cultura“, ed è una delle ragioni per cui ilstando aldel “in“. Cos’è ildel “in” Ma ...

