Il governo pensa al liceo del Made in Italy, il M5s: 'Pura propaganda, facciano qualcosa per la scuola' (Di lunedì 3 aprile 2023) Giorgia Meloni ha annunciato che il governo sta valutando di creare una sorta di liceo del Made in Italia, che altro non sarebbe che i vecchi istituti tecnici. Gli esponenti del M5s in commissione ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 aprile 2023) Giorgia Meloni ha annunciato che ilsta valutando di creare una sorta didelin Italia, che altro non sarebbe che i vecchi istituti tecnici. Gli esponenti del M5s in commissione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maurizi96745767 : @Gianluc54410558 di sinistra, pensa che il primo governo di centrodestra in Israele è del 1977. È un piccolo saggio… - livic751 : RT @IlPrimatoN: La scuola ha bisogno di chiarimenti sulla strada da percorrere per essere alternativa a quella della sinistra https://t.co… - GiorgioLanfredi : RT @Jerevak2: Eccoli i privileggiati !! La priorità del governo Meloni Complimenti a chi li ha votati e chi Non ha Votato, per permettere… - IlPrimatoN : La scuola ha bisogno di chiarimenti sulla strada da percorrere per essere alternativa a quella della sinistra - duro_lavoro : RT @Cambiacasacca: Di là c'è Rula che pensa che il garante della privacy sia il governo. -